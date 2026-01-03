Termometreler Tunceli'de Dün Gece -20'yi Gösterdi, Uzunçayır Baraj Gölü Buz Tuttu

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de dün gece sıcaklık -20 dereceye düştü. Uzunçayır Baraj Gölü, 15 yıl sonra ilk kez buz tuttu.

Tunceli'de etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Son yılların en soğuk gecelerinden birinin yaşandığı kentte, aşırı soğuk nedeniyle su birikintileri donarken, baraj gölünde oluşan buz tabakası dikkat çekti. Vatandaşlar sabah saatlerinde gölün büyük bölümünün buz tuttuğunu belirterek, bu manzarayla uzun süredir karşılaşmadıklarını ifade etti.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soğuk hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde don ve tipi riskinin devam ettiği kaydedildi.

"Son yılların en soğuk ve çetin kışını yaşıyoruz"

Kent sakinlerinden Ercan Topaç, "Ben neredeyse 30 yıldır kesintisiz olarak burada yaşıyorum. Son zamanlarda kar yağmıyordu, insanlar bundan şikayetçiydi ama bir yağdı, pir yağdı. İki gün boyunca kesintisiz kar yağışı vardı. Uzunçayır Baraj Gölü'nü 15 yıl sonra ilk defa bu şekilde, dolmuş halde görüyorum. Dün gece çok ciddi bir soğuk vardı; yani eksi 20 derecelere falan indi. Benim takip ettiğim kadarıyla -20 dereceleri gördü. Son yılların en soğuk ve çetin kışını yaşıyoruz diyebiliriz ama şikayetçi değiliz. Çünkü bu coğrafyanın bu kara ihtiyacı var. Sadece bu coğrafyayı değil; Elazığ'ı, Bingöl'ü, Erzincan'ı da besleyen bir coğrafya. O anlamda karın yağması bence çok iyi oldu ve muhtemelen bu bahar ve yaz aylarını su sıkıntısı ya da herhangi bir kuraklık yaşamadan atlatmış olacağız" dedi.

"Eskiden kar 2-3 metre yağıyordu"

Muzaffer Yazar ise "Ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. 15–20 sene, hatta daha öncesinde kar yağdığı zaman 2–3 metre kar yağıyordu. Biz evden dışarı çıkamıyorduk. O zaman çatılar yoktu, toprak dam vardı. Tabii o zamanlar şimdi olduğu kadar soğuk da yoktu. Şimdi daha çok soğuk oluyor ama kar, öncekilere rağmen daha az yağıyor. Biraz da barajın etkisi var. Kışın kar yağmadığı zaman bereket olmaz; yazın da su olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Her şey su demektir. Suyun olmadığı yerde zaten hayat olmaz. Kışın zorlukları da vardır. Hayvanlar zor durumda kalır, yiyecekler azalır. Böyle durumlarda bazı yerlere yem atmak gerekir; kuşlar için de, diğer hayvanlar için de. İlgili mercilerin bunu düşünmesi ve yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.