Tunceli'de şehit öğretmenler adına fidan dikildi

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Tunceli İl Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mhp Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ve beraberindekiler, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü önündeki alanda şehit öğretmenler anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Gökalp, "Terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz anısına fidanları toprakla buluşturduk. Şehit öğretmenlerimizin nasihatini emanetleştirme mücadelesi veriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla bir araya geldik. Şehit öğretmenlerimize olan vefamız dolayısıyla buradayız. Şehit öğretmenimiz Yaşar Uytun'dan şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'a uzanan bu destansı mücadeleyi anlamak, anlatmak adına buradayız. Tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk Eğitim-Sen'in önerisiyle geçen yıl öğretmenevinin adı Necmettin Yılmaz Öğretmenevi olmuştu. Bu vefayı bu topraklarda güçlendirerek, pekiştirerek devam ettireceğiz" dedi.

Etkinlik sonrası katılımcılara çorba ikramı yapıldı. - TUNCELİ