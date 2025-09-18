Haberler

Tunceli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı Köyü'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(TUNCELİ)-T unceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı Köyü'nde, 17 Eylül 2025 günü saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangına, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet birimleri ile birlikte; 1 jandarma helikopteri, 30 jandarma personeli ve 1 jandarma TOMA'sı sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

