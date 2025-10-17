Haberler

Tunceli'de Öğrencilere Kooperatifçilik Eğitimi Verildi

Tunceli'de Öğrencilere Kooperatifçilik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, 2025 Yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yaklaşık 450 öğrenciye kooperatifçilik eğitimi verildi. Eğitimlerde kooperatifçiliğin önemi ve yerel kalkınmaya katkıları anlatıldı.

Tunceli'de, 2025 Yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında öğrencilere kooperatifçilik eğitimleri verildi.

Birleşmiş Milletler tarafından "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganı ile 2025 yılı kooperatifçiliğin önemini vurgulamak, başarı hikayelerini paylaşmak ve özellikle genç nesillere kooperatif bilincini aşılamak amacıyla Uluslararası Kooperatifler Yılı (UKY) olarak ilan edildi. Bu kapsamda Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından il genelinde ilk ve ortaokullarda yaklaşık 450 öğrenciye kooperatifçilik eğitimleri verildi.

Tunceli kent merkezinde 6, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise 4 okul olmak üzere toplam 10 okulda yaklaşık 450 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilere; kooperatifçiliğin temel ilkeleri, dayanışma ve birlikte üretim kültürü, yerel kalkınmaya katkısı ve sürdürülebilir ekonomik yapıya sağladığı faydalar anlatıldı. Ayrıca program kapsamında kooperatifçiliği tanıtan kısa bir film gösterimi izletilerek öğrencilerin konuyu görsel olarak da pekiştirmeleri sağlandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, kooperatifçiliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dayanışma modeli olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi nedeniyle, Bakanlığımızın ve Sayın Valimiz Şefik Aygöl'ün talimatları kapsamında geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci kazandırmak istedik. Eğitim çalışmalarımızı il genelinde tamamladık" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Canlı yayında seçim konuşması yaparken hayatını kaybetti
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler

Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.