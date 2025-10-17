Tunceli'de Öğrencilere Kooperatifçilik Eğitimi Verildi

Tunceli'de, 2025 Yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında öğrencilere kooperatifçilik eğitimleri verildi.

Birleşmiş Milletler tarafından "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganı ile 2025 yılı kooperatifçiliğin önemini vurgulamak, başarı hikayelerini paylaşmak ve özellikle genç nesillere kooperatif bilincini aşılamak amacıyla Uluslararası Kooperatifler Yılı (UKY) olarak ilan edildi. Bu kapsamda Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından il genelinde ilk ve ortaokullarda yaklaşık 450 öğrenciye kooperatifçilik eğitimleri verildi.

Tunceli kent merkezinde 6, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise 4 okul olmak üzere toplam 10 okulda yaklaşık 450 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilere; kooperatifçiliğin temel ilkeleri, dayanışma ve birlikte üretim kültürü, yerel kalkınmaya katkısı ve sürdürülebilir ekonomik yapıya sağladığı faydalar anlatıldı. Ayrıca program kapsamında kooperatifçiliği tanıtan kısa bir film gösterimi izletilerek öğrencilerin konuyu görsel olarak da pekiştirmeleri sağlandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, kooperatifçiliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dayanışma modeli olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi nedeniyle, Bakanlığımızın ve Sayın Valimiz Şefik Aygöl'ün talimatları kapsamında geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci kazandırmak istedik. Eğitim çalışmalarımızı il genelinde tamamladık" dedi. - TUNCELİ