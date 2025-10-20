Tunceli'de Motosiklet Derneği Kuruldu, Gençler Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaştırılacak

Tunceli'de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, motosiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve güvenli sürüş bilincini artırmak isteyen motosiklet tutkunları, Tunceli Motosiklet Derneğini kurdu. Kuruluş amaçlarının arasında Tunceli'nin doğal güzelliklerini ülkeye tanıtmakta olan dernek, kısa sürede 40 aktif üyeye ulaştı.

Bir dönem güvenlik gerekçesiyle belirli bölgelere girişin kısıtlı olduğu ve terör olaylarıyla gündeme gelen Tunceli, bugün huzurun ve doğanın ön plana çıktığı bir şehir haline geldi. Kentteki değişimle birlikte, sosyal ve kültürel yaşam da yeniden şekillenmeye başladı. Bu değişimin en dikkat çeken örneklerinden biri ise motosiklet tutkunlarının oluşturduğu topluluklar oldu. Tunceli'de farklı yaş gruplarından motosiklet kullanıcıları, motosiklet kültürünü yaygınlaştırmak, güvenli sürüş bilincini artırmak ve gençleri toplumsal fayda sağlayan faaliyetlere yönlendirmek amacıyla bir araya geldi. Türkiye Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Tunceli İl Temsilciliği görevini de üstlenen gönüllü grup, 2025 yılının eylül ayında Tunceli Motosiklet Derneğini kurarak faaliyetlerine resmiyet kazandırdı. Kuruluş amacı arasında hem kentte güvenli sürüş eğitimleri düzenlemek hem de Tunceli'nin doğal güzelliklerini tanıtmak yer alan dernek, kısa sürede 40 aktif üyeye ulaştı. Dernek Başkanı Atilla Ayhan, Tunceli'nin artık sadece geçmişte yaşanan olumsuzluklarla değil, doğası, insanı ve yeni sosyal hareketliliğiyle anılması gerektiğini belirterek, motosikletin bu dönüşümün bir simgesi haline geldiğini söyledi.

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmayı amaçlıyoruz"

Derneğin kuruluş amaçlarından bahseden MOSEF Tunceli İl Temsilcisi ve Tunceli Motosiklet Derneği Başkanı Atilla Ayhan," 2025 yılının başlarında Tunceli'de motosiklet kültürünü yaymak ve bilinçli sürücüler oluşturmak amacıyla bir grup olarak kendi aramızda toplandık. Daha sonra bunu dernekleştirmek amacıyla 2025 yılının Eylül ayında gerekli başvurularımızı yaptık, dernek olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Kendimize Tunceli için belirli amaçlar edindik. Bunlardan en önemlisi Tunceli'de motosiklet bilincini yaymak, bilinçli sürücüler oluşturmak. Bir diğeri de Tunceli'nin doğal güzelliklerini tüm Türkiye'nin görmesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda şu anda 40 arkadaş aktif olarak motosiklet kullanıyoruz. Diğer kulüplerimizde ayrım yapılırken bizde motosiklet ayrımı yapılmıyor. Aynı zamanda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmayı amaçlıyoruz. Temelde bu amaçlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Türkiye'deki tüm motor severleri ilimize bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin bu doğal güzellikleri görmesi gerekiyor diye düşünüyoruz"

Başkan Ayhan, "Yaklaşık olarak son 2-3 yıl içerisinde ülkemizdeki terör olaylarının bitmesi, devletimizin bu yönde atmış olduğu büyük adımlar sonrasında Tunceli'de hiç girilemeyen yerlere giriyoruz. Buradaki doğal güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Tunceli'nin sadece terörle anılmaması gerekiyor, doğal güzelliklerle anılması ve tüm Türkiye'nin bu doğal güzellikleri görmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda herkesi buraya bekliyoruz. Gelen herkese seve seve ev sahipliği yapmaya hazırız. Biz motosikletin kötü anılmasını istemiyoruz. Her zaman söylüyoruz, 5-10 yıl içerisinde herkesin mutlaka motosikleti olacak" şeklinde konuştu.

Kulüp üyelerinden Canberk Tan, "Derneği kurma amacımız, gençlere öncü olmak, güvenli sürüş, güvenli sürüş eğitimi vermek, kasksız ekipmansız motosiklet kullanımının önüne geçmek. Yeri geldiğinde kentimizde yangın, deprem gibi durumlar oluyor, bu durumlarda öncü olmak, yardımcı olmak için bir topluluk oluşturduk ve bunlar için eğitimler aldırmaya çalışıyoruz. Kentimizi tanıtmak, güvenli sürüş, güvenli motosiklet sürüşü ve araç şoförlerini bilinçlendirmek amacıyla farklı projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Kadın motorcu olmak hem zor, hem çok keyifli"

2011 yılında Türkiye'ye öğrenci olarak gelen ve burada yaşamını sürdüren Türkmen Merjen Charyyeva Gültekin ise "Kadın motorcu olmak hem zor, hem çok keyifli. İstanbul'da çalıştığım zamanlarda motosikletle işe gidip geldiğim zamanlarda resmen görünmezdim. Büyük şehirlerde genel olarak motosikletliler görmezden geliniyor, bir de kadın motosikletli olunca hiç bakmadan yollarına devam ediyorlar. Kendi şeridinden dışarı atanlar da oluyor. Ama Tunceli'ye geldiğim zaman bunu görmedim. Tunceli bu konuda çok keyifli, çok güzel. Hem doğası, hem yeri hem insanları çok bilinçli. Burada kadın motosikletli olmaktan çok keyif aldım. Çünkü gördükleri zaman tebrik ediyorlar. 'Kadın olup motosiklet kullanman ne kadar güzel, helal olsun' diyorlar. Böyle şeyler olunca motive oluyorum, çok keyif alıyorum" dedi. - TUNCELİ