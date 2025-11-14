Tunceli'de Koruyucu Aile Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenlendi

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle, koruyucu aile hizmet modeline dikkat çekildi. "Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır" temasıyla gerçekleştirilen program, kentte geniş yankı uyandırdı.

Tunceli'de koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde anlamlı bir etkinlik serisi gerçekleştirildi. Söz konusu program, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır" temasıyla hem duygusal hem de sosyal yönüyle dikkat çekti. Etkinliğe, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl başta olmak üzere, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Koruyucu aile hizmet modelinin tanıtımı kapsamında şehir genelinde geniş kapsamlı bir farkındalık kampanyası yürütüldü. Billboardlara tanıtım afişleri asıldı, kentteki iş yerlerinin kapı ve pencerelerine "Haydi Tunceli Koruyucu Aile Olalım" afişleri yapıştırıldı. Şehrin ana arterlerindeki trafik lambalarına, özel giydirmelerle "Koruyucu Aile Olalım" mesajını yansıtıldı. Etkinlikler, Mameki Köprüsü Kavşağı'nda açılışı yapılan Koruyucu Aile Durağı'nda başladı ve ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle devam etti. Günün sonunda İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Koruyucu Aile Tanıtım Konferansı ise, programa anlam katan en önemli etkinliklerden biri oldu.

Konferans, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl katılımcılara hitap etti.

İl Müdürü Hüseyin Okan, konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altında olan çocukların yüzde 50'sinin koruyucu aile yanında desteklendiğini, bu oranı daha da yukarıya taşımak için çalıştıklarını vurguladı. - TUNCELİ