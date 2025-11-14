Haberler

Tunceli'de Koruyucu Aile Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle, koruyucu aile hizmet modeline dikkat çekildi. 'Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır' temasıyla gerçekleştirilen program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle, koruyucu aile hizmet modeline dikkat çekildi. "Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır" temasıyla gerçekleştirilen program, kentte geniş yankı uyandırdı.

Tunceli'de koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde anlamlı bir etkinlik serisi gerçekleştirildi. Söz konusu program, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe umut olmaktır" temasıyla hem duygusal hem de sosyal yönüyle dikkat çekti. Etkinliğe, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl başta olmak üzere, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Koruyucu aile hizmet modelinin tanıtımı kapsamında şehir genelinde geniş kapsamlı bir farkındalık kampanyası yürütüldü. Billboardlara tanıtım afişleri asıldı, kentteki iş yerlerinin kapı ve pencerelerine "Haydi Tunceli Koruyucu Aile Olalım" afişleri yapıştırıldı. Şehrin ana arterlerindeki trafik lambalarına, özel giydirmelerle "Koruyucu Aile Olalım" mesajını yansıtıldı. Etkinlikler, Mameki Köprüsü Kavşağı'nda açılışı yapılan Koruyucu Aile Durağı'nda başladı ve ardından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle devam etti. Günün sonunda İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Koruyucu Aile Tanıtım Konferansı ise, programa anlam katan en önemli etkinliklerden biri oldu.

Konferans, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl katılımcılara hitap etti.

İl Müdürü Hüseyin Okan, konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altında olan çocukların yüzde 50'sinin koruyucu aile yanında desteklendiğini, bu oranı daha da yukarıya taşımak için çalıştıklarını vurguladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.