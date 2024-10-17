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Tunceli'de Kore Gazisi Ailesine Ziyaret

Tunceli'de Kore Gazisi Ailesine Ziyaret
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 12 yıl önce vefat eden Kore Gazisi Veli Gündüz'ün ailesini ziyaret ederek, gazinin kabristanında dua etti ve selamlarını iletti.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 12 yıl önce vefat eden Kore Gazisinin ailesini ziyaret etti.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri il merkezine bağlı Batman Köyü'nde 2012 yılında vefat eden Kore Gazisi Veli Gündüz'ün ailesini ziyaret etti. Gazinin kabristanına da giderek dua eden ekipler aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun selamlarını iletti.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, "Gazilerimiz, devletimizin bağımsızlığı ve istikbali için verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahiptir. Onların fedakarlıkları sayesinde ülkemizin bütünlüğü korunmuş ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakılmıştır" dedi.

Gazilerin hatıralarını yaşatmanın sadece bir görev değil aynı zamanda vefa borcu olduğunu belirten Özdemir, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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