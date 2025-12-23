Tunceli'de Kartal Dronu Kaptı...

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de Sultanbaba Dağı'nda çekim için kullanılan dron havada süzülen kartal tarafından götürüldü. Kartal, bir süre taşıdığı dronu dağın zirvesine bıraktı.

Tunceli'de Sultanbaba Dağı'nda dronla görüntü çeken Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre'nin dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti. Kartal dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra, dağın zirvesine bıraktı. Kartalın baktığı anlar bu sırada dronun kamerasına da yansıdı.

Dronuna ulaşamayan Şahin ve İmre, durumu profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Dronu alan ekip, sahiplerine teslim etti.