Haberler

Tunceli'de Kartal Dronu Kaptı...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Sultanbaba Dağı'nda bir kartal, dronla çekim yapan iki kişinin dronunu kaparak dağın zirvesine bıraktı. Dronuna ulaşamayan ekip, profesyonel dağcılar tarafından kurtarıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de Sultanbaba Dağı'nda çekim için kullanılan dron havada süzülen kartal tarafından götürüldü. Kartal, bir süre taşıdığı dronu dağın zirvesine bıraktı.

Tunceli'de Sultanbaba Dağı'nda dronla görüntü çeken Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre'nin dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti. Kartal dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra, dağın zirvesine bıraktı. Kartalın baktığı anlar bu sırada dronun kamerasına da yansıdı.

Dronuna ulaşamayan Şahin ve İmre, durumu profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Dronu alan ekip, sahiplerine teslim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
2026 asgari ücreti farklı yorumlar aldı

İşte yeni asgari ücrete yapılan tüm yorumlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti