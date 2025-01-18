Tunceli'de Karate Kursuna Yoğun İlgi

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde açılan karate kursuna çocuk ve gençler ilgi gösteriyor.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde açılan ve milli sporcu Sibel Yüksel'in antrenörlüğünü yaptığı karate kursuna her yaş grubundan vatandaş ilgi gösteriyor. Minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde 30'un üzerinde sporcunun katıldığı karate branşına ilişkin bilgi veren antrenör Sibel Yüksel, "İmkanlarımız ölçüsünde iyi şeyler yapmak istiyoruz. Çocuk ve gençlerimiz bir takım kötü alışkanlıklardan uzak dursun, güzel hedefleri olsun çabasındayız. Maçlara gidiyoruz. Bazen imkanlar kısıtlı da olsa bazı büyüklerimizin desteğiyle bunları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Katılımcıların örnek davranışlar sergilediklerini vurgulayan Yüksel, "Çocuklardan da velilerimden de memnunum. Okulda da başarılılar. Talep de fazla. Tek antrenör olduğum için kota koymak zorunda kadım. Ancak yine de bazı zamanlar kıramadığım için gruplara ayırıyorum. Kaynaştırma yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Spora katılanlar da son derece memnun olduklarını dile getirdi.

10 yaşında olan ve 5 yıldan bu yana karateye devam ettiğini söyleyen Ecrin Aka, "Karateye başladığımdan beri kendimi daha dinç hissediyorum" dedi.

Asya Esendemir, 3 yıldır sporla uğraştığını söylerken bir ay önce karateye başlayan Yiğit Asil Doğan ise, "Başladığımdan beri kendimi çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Antrenmanlarda hocasına yardımcı olan ve karate sporunun hayatını değiştirdiğini belirten Irmak Bağrıyanık da "Kendimi daha güçlü hissediyorum. Bence herkes karateye başlamalı. Bu spor hayatıma çok büyük katkılar sağladı" şeklinde konuştu. - TUNCELİ