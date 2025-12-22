Tunceli 'kadına yönelik şiddette mücadelede' ülkeye örnek oluyor

Tunceli'de kadına yönelik şiddet olaylarında azalma olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Bu anlamda Tunceli, birçok ile örnek olabilecek seviyede. Tunceli kadına değer veren, kadını koruyan bir yapıya sahip. Kentte toplumsal bilincin yüksek olduğunu gittiğimiz vakalarda bizler de görüyoruz" dedi.

Tunceli'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal bilinçle güçlenerek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim, farkındalık ve önleyici faaliyetler kapsamında binlerce kişiye ulaşıldı. Kamu personelinden üniversite öğrencilerine, mahalle buluşmalarından kolluk kuvvetleri ve baro ile yapılan ortak çalışmalara kadar geniş bir alanda yürütülen bu faaliyetlerin, kentte kadına yönelik şiddet vakalarında belirgin bir düşüş sağladığı ifade edildi. Tunceli'nin bu alanda birçok ile örnek olabilecek bir noktaya geldiğini vurgulayan yetkililer, toplumsal bilincin en büyük koruyucu güç olduğuna dikkat çekiyor.

Tunceli'ye yaklaşık 1 yıl önce geldiğini ve bu süreçte kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında çokça çalışma yapıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Hüseyin Okan vakaların gözle görülür derecede düştüğünü ve asıl hedeflerinin sıfır vaka olduğunu belirtti.

"Tunceli, birçok ile örnek olabilecek seviyede"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Okan, "Şehrimizde kadınlarla alakalı yaptığımız çalışmalar çok güçlü, şehrimizin kadınları çok bilinçli. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerini oldukça artırdık. 2 bin 780 kişiye bu anlamda bilinçlendirme eğitimleri verdik, farkındalık seviyelerini artırmaya çalıştık. Kamu personellerine ve üniversite öğrencilerine daha fazla eğitim vermeye çalıştık. Mahalle buluşmalarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verdik. Bizler toplumsal bilincin kadına yönelik şiddette en büyük önleyiciliğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bilinç seviyesini artırmaya çalıştık. İlimizdeki kolluk kuvvetleriyle ve baromuzla ortak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların amacı kadına yönelik şiddette savunuculuğu sağlamaktı. Bu çalışmaların oldukça faydasını gördük. Şehrimizde kadına yönelik şiddette düşüşlerin olduğunu gördük. Bu anlamda Tunceli, birçok ile örnek olabilecek seviyede" diye konuştu.

"Tunceli, kadına değer veren, kadını koruyan bir yapıya sahip"

Okan, "Tunceli, kadına değer veren, kadını koruyan bir yapıya sahip. Kentte toplumsal bilincin yüksek olduğunu gittiğimiz vakalarda bizler de görüyoruz. Komşular, esnaflar, akrabalar kadına yönelik şiddette neredeyse bizden önce müdahale edip önlemeye çalışıyorlar. KADES uygulamamız şehrimizde çok aktif çalışıyor. Yaptığımız eğitimlerde ve denemelerde görüyoruz ki kadına yönelik herhangi bir şiddet söz konusu olduğunda KADES kullanılıyor ve ortalama 3 dakika sonra polislerimiz müdahale ediyor. Oldukça hızlı bir müdahale söz konusu. Bir hedefimiz vardı, ilk bir yıl içerisinde düşüşü sağlamak. Bunu sağladığımızı düşünüyoruz. 2026 yılında kadına yönelik şiddeti iki haneye düşürmek, bir sonraki yılda ise tek bir vakanın bile olmadığı bir Tunceli'yi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, kadınlarımızın destekleri ile bunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizler, kadının gücünü biliyoruz, kadının gücüne inanıyoruz. Kadının gücüyle, sesiyle, sanatıyla, varlığıyla kadına yönelik şiddeti bitirebileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ