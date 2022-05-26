Tunceli'de jandarma ekipleri, köyde yaşayan vatandaşlara KADES'i anlattı - Haberler

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES Projesi çerçevesinde Çemişgezek ilçesinde köylerde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirici broşür dağıttı.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES Projesi çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta ve Akçapınar köylerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirici broşür dağıttı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel