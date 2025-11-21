Haberler

Tunceli'de İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Gıda Desteği

Güncelleme:
Vali Şefik Aygöl, Tunceli'deki üniversite öğrencilerine yönelik düzenli gıda desteği programı başlattıklarını açıkladı. Program, öğrencilere her ay gıda paketi ulaştırarak ekonomik yüklerini azaltmayı ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Tunceli'de üniversite öğrencilerini evinde ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenli gıda desteği programı başlatıldığını açıkladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, kentte eğitim gören gençlerin yaşam şartlarını yerinde incelemek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla ber kız öğrenci evini ziyaret etti. Öğrencilerle samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, barınma şartlarından günlük ihtiyaçlara, eğitim hedeflerinden sosyal yaşama kadar birçok konuda değerlendirme yapıldı. Vali Aygöl, ziyarette valilik tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenli gıda desteği programı başlatıldığını açıkladı. Uygulama kapsamında tespiti yapılan öğrencilere her ay gıda paketi ulaştırılarak, hem ekonomik yüklerinin azaltılması hem de eğitimlerine daha güçlü bir şekilde odaklanmalarına katkı sunulması hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
