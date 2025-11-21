Tunceli'de İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Gıda Desteği

Tunceli'de üniversite öğrencilerini evinde ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenli gıda desteği programı başlatıldığını açıkladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, kentte eğitim gören gençlerin yaşam şartlarını yerinde incelemek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla ber kız öğrenci evini ziyaret etti. Öğrencilerle samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, barınma şartlarından günlük ihtiyaçlara, eğitim hedeflerinden sosyal yaşama kadar birçok konuda değerlendirme yapıldı. Vali Aygöl, ziyarette valilik tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenli gıda desteği programı başlatıldığını açıkladı. Uygulama kapsamında tespiti yapılan öğrencilere her ay gıda paketi ulaştırılarak, hem ekonomik yüklerinin azaltılması hem de eğitimlerine daha güçlü bir şekilde odaklanmalarına katkı sunulması hedefleniyor. - TUNCELİ