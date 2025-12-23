Tunceli'de Geleneksel "Gağan" Kutlaması Davullu Zurnalı Yapıldı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de asırlardır devam eden ve "Gağan" adı verilen geleneksel yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamada konuşan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Gağan şenliği yöremizde yüzyıllardır kutlanan, özellikle bereketin, birlik ve beraberliğin, yeni başlangıçların oluştuğu bir anlam ifade ediyor. Kültürel olarak geçmişten bugüne yapılan bir çalışmanın ürünü. Ayrıca bugün de gençlerimizin bu kültüre sahip çıkmasının mutluluğunu yaşadık" dedi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Zaza Dili Kulübü tarafından geleneksel bir kadim kültür olan ve asırlardır devam eden "Gağan" kutlaması yapıldı. Eski yılın uğurlanması, yeni yılın şenlik içerisinde karşılanması anlamına gelen Gağan kutlamalarına Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kutlamalar kapsamında geleneksel orta oyunu sergilendi. Orta oyunundaki yaşlı karakter biten yılı, genç karakter ise yeni yılı temsil ediyor. Davullu zurnalı kutlamalarda yeni yılın şenlik, huzur, bereket ve refah getirmesi temenni ediliyor.

Munzur Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hıdır Sönmez, "Biz bu gelenek unutulmasın, tekrar hatırlansın ve yaşansın diye kulüp olarak her yıl Gağan şenliği düzenliyoruz. Çünkü kentten şehre göç ile birlikte bu gelenek unutulmaya başlandı. Biz tekrar bu geleneğin canlandırılması ve köylerde ve şehirlerde yaşatılması için çabalıyoruz" dedi.

"Gençlerimizin bu kültüre sahip çıkmasından mutluyuz"

Tunceli Valisi Aygöl de, "Gağan şenliği yöremizde yüzyıllardır kutlanan, özellikle bereketin, birlik ve beraberliğin, yeni başlangıçların oluştuğu bir anlam ifade ediyor. Kültürel olarak geçmişten bugüne yapılan bir çalışmanın ürünü. Ayrıca bugün de gençlerimizin bu kültüre sahip çıkmasının mutluluğunu yaşadık. Uzun Mehmet lakaplı bir ağabeyimiz vardı. Bu geleneği en fazla o yürüttü. Maalesef bu sene içerisinde onu kaybettik. Bu vesileyle kendisine rahmet diliyorum. Bu birlikteliği oluşturan gençlerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.