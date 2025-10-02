Haberler

Tunceli'de Gazze için Filistin Destek Konvoyu Düzenlendi

Güncelleme:
Tunceli'de Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde, Gazze'deki saldırılara karşı protesto amacıyla düzenlenen konvoya onlarca araç katıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Filistin halkına destek mesajı verdi.

Tunceli'de Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla, onlarca aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar öncülüğünde, Tunceli'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi. Onlarca aracın katıldığı konvoy, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tunceli, kent merkezinde başlayan konvoy, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçların katılımıyla gerçekleşti. Araçlarına afişler asan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar, "81 ilde aynı anda yapılan bu etkinlikle mazlum Filistin halkına yalnız olmadıklarını göstermek istedik. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
