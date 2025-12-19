Tunceli'de Gazeteci Cihan Berk Gözaltına Alındı
Pir Haber Ajansı muhabiri Cihan Berk, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. TEM ekiplerinin yaptığı arama sonucunda bazı kitaplara el konuldu. Berk hakkında, 'örgüt üyeliği' suçlaması yöneltiliyor.
Haber : Caner AKTAN
Pir Haber Ajansı (PİRHA) Tunceli muhabiri Cihan Berk, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Evde arama yapan TEM Şube ekipleri bazı kitaplara el koydu. Hakkında "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltilen gazeteci Cihan Berk'in ifade işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: ANKA / Yerel