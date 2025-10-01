Haberler

Tunceli'de Eylül Ayında 187 Firmada Ürün Denetimi Yapıldı

Tunceli'de Eylül Ayında 187 Firmada Ürün Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, eylül ayında kent merkezi ve ilçelerde toplam 187 firmada bin 50 ürünü denetleyerek mevzuata aykırı uygulamalara ve haksız fiyat artışlarına müdahalede bulundu.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, eylül ayında merkez ve ilçelerde toplam 187 firmada bin 50 ürünü denetledi. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen firmalara yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı şüphesi taşıyan işletmeler kurula bildirildi.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Pertek, Çemişgezek, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yürütülen çalışmalarda zincir ve yerel marketler başta olmak üzere pek çok işletme mercek altına alındı. Zincir ve yerel marketlerin yanı sıra lokanta, restoran, kafe, pastane, kırtasiye, okul kantini, manav ve köy ürünleri satış noktalarının da dahil olduğu denetimlerde toplam 187 firmada bin 50 ürün incelendi. Denetimlerde tüketicilerin güvenliği ve haklarının korunması amacıyla ürünlerin mevzuata uygunluğu, etiket ve fiyat kontrolleri detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 5 firmaya idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı öngörülen 2 firma ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirildi.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,"Piyasa denetim faaliyetlerimiz sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de aynı titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.