Tunceli'de Eylül Ayında 187 Firmada Ürün Denetimi Yapıldı

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, eylül ayında merkez ve ilçelerde toplam 187 firmada bin 50 ürünü denetledi. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen firmalara yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı şüphesi taşıyan işletmeler kurula bildirildi.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Pertek, Çemişgezek, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yürütülen çalışmalarda zincir ve yerel marketler başta olmak üzere pek çok işletme mercek altına alındı. Zincir ve yerel marketlerin yanı sıra lokanta, restoran, kafe, pastane, kırtasiye, okul kantini, manav ve köy ürünleri satış noktalarının da dahil olduğu denetimlerde toplam 187 firmada bin 50 ürün incelendi. Denetimlerde tüketicilerin güvenliği ve haklarının korunması amacıyla ürünlerin mevzuata uygunluğu, etiket ve fiyat kontrolleri detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 5 firmaya idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı öngörülen 2 firma ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirildi.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,"Piyasa denetim faaliyetlerimiz sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de aynı titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.