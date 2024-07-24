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Tunceli'de Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma Toplantısı Gerçekleştirildi

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Tunceli'de olası bir depreme karşı hazırlıklar çerçevesinde afete maruz bölgeler havadan ve karadan incelenirken 'Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, alınması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunceli'de 'Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma Toplantısı'

Tunceli'de afete maruz bölgeler havadan ve yerden incelendi

TUNCELİ - Tunceli'de olası bir deprem karşı hazırlıklar çerçevesinde afete maruz bölgeler havadan ve karadan incelenirken 'Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma Toplantısı' gerçekleştirildi.

Deprem bilimcilerin son zamanlarda 7 ve üzeri deprem olabileceği öngörüsünde bulunduğu Tunceli'yi depreme dirençli hale getirmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında afete maruz bölgeler havadan ve karadan incelenirken ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında 'Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma' toplantısı gerçekleştirildi. Tunceli'de, kentin depreme dirençli hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında eski vali konağı yıkılarak deprem tatbikat alanına dönüştürülmüştü. Kentte uzmanlar gözetiminde gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatlarının ardından bin 200'ü jandarma, 400'ü de polisten oluşan bin 600 kişilik arama-kurtarma ekibi oluşturuldu. Hasarlı bina tespitlerinin de yapıldığı Tunceli'de, merkezde 3, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 12 konteyner kent inşa edilirken belirlenen alanlara bin 122 konteynerin yerleştirilmesi sağlandı.

Hasarlı kamu binaları tahliye edilip yıkılmaya başlanırken şimdi de olası bir depremde can kayıplarının yaşanmaması için tahliye çalışmalarına başlanacak olan afete maruz bölgeler uzmanlar tarafından havadan ve yerden incelendi.

İncelemenin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Deprem Dairesi Başkan Vekili Aykut Akgün, Afet Risk Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Mühendis Ahmet Demir, Mühendis Sezer Bozkuş ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla valilikte 'Depreme Hazırlık ve Risk Azaltma Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda, alınması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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