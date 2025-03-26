Tunceli'de Afet Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

Deprem uzmanlarının uyarılarda bulunduğu Tunceli'de, kapsamlı şekilde afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Tunceli Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Sivil Savunma Hizmetleri Birimi tarafından kent genelindeki okullarda öğrenci ve eğitim kadrolarına yönelik sınıf bazlı deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemleri içeren 'afet farkındalık eğitimleri' verildi. Teorik eğitimlerin ardından okullarda ve pansiyonlarda deprem tahliye tatbikatları yapıldı. Uzun süredir okullarda eğitim verdiklerini aktaran Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem, vatandaşların yer bilimcilerine kulak vermeleri gerektiğini ve deprem gerçeğine her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı. - TUNCELİ