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Tunceli'de AFAD Su Üstü Kurtarma Eğitimleri Düzenlendi

Tunceli'de AFAD Su Üstü Kurtarma Eğitimleri Düzenlendi
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AFAD, Tunceli'de düzenlediği su üstü kurtarma eğitimleri ile arama ve kurtarma personelinin müdahale kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerde Türkiye'nin farklı illerinden toplam 40 kursiyer yer alıyor.

Tunceli'de AFAD tarafından su üstü kurtarma eğitimleri gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim Daire Başkanlığı tarafından planlanan su üstü kurtarma eğitimi Türkiye'de yaşanabilecek muhtemel afetlerde arama ve kurtarma personelinin alanında uzmanlaşmak ve müdahale kabiliyetini geliştirmek maksadı ile Tunceli'de 2. kursiyer ekibin katılım ile Munzur nehrinde devam ediyor. Su üstü kurtarma eğitimine Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Van, Çankırı, Bingöl, Yozgat ve Bitlis'ten toplam 40 kursiyer katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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