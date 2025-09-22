Haberler

Tunceli'de 38. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Tunceli'de 38. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başladı
Tunceli'de Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 38'inci Ahilik Haftası programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Şefik Aygöl, esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederken, etkinliklerin önemine değindi.

Tunceli'de Ahilik Haftası çerçevesinde etkinlikler başladı.

Tunceli'de Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 38'inci Ahilik Haftası programı törenle başladı. Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal tarafından sunuldu. Törenin ardından heyet, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Ahilik kültürünün önemi, esnaf ve sanatkarların toplumdaki yeri ile hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Şefik Aygöl, 38'inci Ahilik Haftası'nı kutlayarak esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti. Hafta kapsamında yapılacak etkinliklerin verimli ve başarılı geçmesini dileyen Aygöl, Ahilik kültürünün toplumsal dayanışma ve kardeşlik açısından önemli bir miras olduğunu vurguladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
