Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.29 sıralarında merkez üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel