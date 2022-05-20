Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.29 sıralarında merkez üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. - TUNCELİ

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunceli, Deprem, 112, Yerel, Haberler

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