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Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

Yerel Haberler

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Sanat Sokağı'nda bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Alanda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirilirken katılımcılar, davul-zurna eşliğinde halaylar çekti.

Tunceli'deki kutlama, müzik gruplarının dinletisiyle sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi Sendika 1 Mayıs Tunceli Yerel Haberler

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