Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: 'Bizden alınanların hepsini alacağız'

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Doğal Ürünler Kooperatifi'nin Samsun Şubesi'nin açılışında; "Ülkenin bütçesinin yüzde 85'i yüzde 5'in elinde. 4 milyon insan 81 milyonun insanın emeğini gasp ediyor. Ama patladı, televizyonlarda görüyorsunuz, paralar saçıyorlar, saçtığı paraların altında kalıyorlar. Söz veriyoruz, bizden alınanların hepsini alacağız" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Samsun'un Atakum ilçesinde; Ovacık Doğal Ürünler Kooperatifi'nin şubesinin açılışına katıldı.

CEMİL DEVECİ: "MEHMET BAŞKAN KOMÜNİZMİ, TÜRK HALKINA SEVDİRDİ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Komünist olmanın bu kadar ünlü bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Bizim zamanımızda komünistlere bedel ödetiyorlardı, işkence yapıyorlardı, cezaevine atıyorlardı, Mehmet Başkan komünizmi Türk halkına sevdirdi" dedi.

"YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE ETMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Fatih Mehmet Maçoğlu şunları söyledi:

"Emin olun gittiğimiz her yerde, bu güzel yüzlerin güldüğünü görünce kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Biliyorsunuz üstatların bir sözü vardır; 'Gülmek devrimci bir eylemdir.' 10 yıla yakındır aslında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Sürdürdüğümüz bu çalışmaları şöyle bir zaman zaman Şirinler Köyüne çevirip yani orada nohut ekiyorlar ne güzel diyorlar, ama esasen öyle değil.

Biz bu topraklarda emeği üretenlerin değeri olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Biz bu topraklarda yoksulluğa karşı mücadeleyi büyütmek için çaba harcıyoruz. Bu topraklarda ezilenlerin yanında durmak için aslında bu tür çalışmaları yürütüyoruz. Ama bu tür çalışmaların karşılığında 3- 5 tane büyük tekeller, ürettiklerimizin hepsini kendisinde toplayarak aslında sömürüyü burada güçlendirip, sömürüyle hepimizi yoksullaştırmaya çalışıyorlar. Emin olsun onlar, biz kazanacağız diyoruz. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız.

Yine bu süreç içerisinde bütün sömürüye karşı, bu ülkenin bütün emekçileri, işçileri, köylüleri ezilenlerin her biri yani fabrikadan, köyden, okullardan yaşamın bütün alanında emeği sömürenlere karşı biz hep beraber bir araya gelerek omuz omuza vererek emeği büyüteceğiz, emeği değerlileştireceğiz. Bilirsiniz eskiler şöyle bir şey söylüyorlardı; üreten biz, yöneten biz olacağız diyorlardı. Gerçekten de tam da o dönem geliyor. O döneme doğru yürüyoruz. Biz yöneteceğiz, biz. Başkasına vermeyeceğiz bunu.

"BİZDEN ALINANLARIN HEPSİNİ GERİ ALACAĞIZ"

Kapitalist, emperyalist sistemin aslında yaratmak istediği bu kaos, ayrıştırma politikaları birbirinden ayırma, kadına dair yönelik saldırılar, LGBTİ'lere saldırılar, insanları ayrıştırmalar, inanç, dil, kültür ve benzeri bütün ayrıştırmalara karşı omuz omuza duracağız. Emin olun bu ülkede her birimiz, herkes bu ürettikleriyle değer kazanacak ve bu ülkede ürettikleriyle yönetecekler. Halk kazanacak, halk. Bundan emin olun. İşçiler kazanacak, proletarya kazanacak.

Gün geldi aslında zaman zaman bir araya gelebiliyoruz bu ülkenin aslında geleceğiyle ilgili kaygılar duyuyoruz. Bu kaygıların her biri aslında hepimizi korkutuyor. Ama umut galiba yine bizde olacak, sizde olacak, ezilende olacak. 85 milyon insanın 82 milyonu yoksulluk sınırının altında, yani gerçekten barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa kadar sorun yaşıyor.

Bu ülkenin gelirinin yani bütçesinin yüzde 85'i yüzde 5'in elinde. 4 milyon insan 81 milyonun insanın emeğini gasp ediyor. Ama patladı gördünüz, televizyon programlarını izliyorsunuz, televizyonlardan görüyorsunuz, paralar saçıyorlar, saçtığı paraların altında kalıyorlar. Ezilenlerin haklarını yiyerek bunları yaptılar ama o vicdan bir araya geliyor, her birimiz bizden alınanı alacağız. Söz veriyoruz, bizden alınanların hepsini alacağız.

Bu yıl üniversiteli öğrenciler yurtlarda kalamıyor, ondan dolayı okullarını yurt bulamadıkları için, barınma sorununu çözemedikleri için, okullarını gerçekten uzatıyor ya da donduruyorlar. Bugün büyük şehirlerde artık insanlar yaşayamaz hale geldi. Kiraları ödeyemediği için köylerine ya da kırsal kesime doğru gitmeye başladı. Yine bu ülkede yıllarını tecrübelerini bize veren bizi öğretmenimiz dediğimiz o halktan insanlara, emeklilere reva gördükleri hayatı hepimiz biliyoruz. Bunu iyi bilsinler, siz de bilin ki siz bize öğrettiklerinizle sizden aldığımız bayrağı yürüyeceğiz. Bir gün ama bir gün kapitalizm yenilecek, emperyalizm yenilecek sosyalizm kazanacak. Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. 10 Aralık Pazar günü emekli arkadaşlarımızın mitingi var. Ben de emekliyim, hepimiz o mitingde buluşalım."