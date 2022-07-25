Tuncay Özkan'dan Başkan Hürriyet'e Destek: "Başkanı Değil İzmit Halkını Cezalandırıyorsunuz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuncay Özkan'dan Başkan Hürriyet'e Destek: "Başkanı Değil İzmit Halkını Cezalandırıyorsunuz"

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Tuncay Özkan'dan Başkan Hürriyet'e Destek: 'Başkanı Değil İzmit Halkını Cezalandırıyorsunuz'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in araç satın alınması talebini belediye meclisinde reddeden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, “Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkıdır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in araç satın alınması talebini belediye meclisinde reddeden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, "Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkıdır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, belediye meclisinde hizmet araçlarının satın alınması talebi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilirken destek mesajları gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı grubuna seslenen Tuncay Özkan, "Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkı. Bu unutulmaz. İlk seçimde bu engellemelerin faturasını halk size kesecek" dedi.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title