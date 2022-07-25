Tuncay Özkan'dan Başkan Hürriyet'e Destek: 'Başkanı Değil İzmit Halkını Cezalandırıyorsunuz'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in araç satın alınması talebini belediye meclisinde reddeden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, "Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkıdır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, belediye meclisinde hizmet araçlarının satın alınması talebi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilirken destek mesajları gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı grubuna seslenen Tuncay Özkan, "Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkı. Bu unutulmaz. İlk seçimde bu engellemelerin faturasını halk size kesecek" dedi.

ANKA / Yerel