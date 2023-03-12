Tunç Soyer: Vatandaşlarımızı Makul Fiyatlı Et ile Buluşturmak İstiyoruz. Halkın Kasabı'nı İzmir'in Her Yerinde Yaygınlaştıracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurttaşların daha ucuz ve güvenilir et alabilmeleri için Halkın Kasabı adıyla açılan et satış reyonlarının Bornova Erzene’deki şubesini ziyaret etti. Fiyatlara ramazan ayı boyunca zam yapılmayacağını belirten Soyer, “Vatandaşlarımızı makul fiyatlı et ile buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Halkın Kasabı var. İzmir’in her yerinde yaygınlaştıracağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurttaşların daha ucuz ve güvenilir et alabilmeleri için Halkın Kasabı adıyla açılan et satış reyonlarının Bornova Erzene'deki şubesini ziyaret etti. Fiyatlara ramazan ayı boyunca zam yapılmayacağını belirten Soyer, "Vatandaşlarımızı makul fiyatlı et ile buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Halkın Kasabı var. İzmir'in her yerinde yaygınlaştıracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalları, 'Halkın Kasabı' reyonlarıyla yenilendi. Büyükşehir iştiraki İztarım AŞ'nin Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri, artan enflasyona karşı uygun fiyatla buralarda İzmirlilere sunuluyor.

Başkan Soyer, Halkın Kasabı'nın Bornova Erzene'deki şubesini ziyaret ederek alışveriş yapan yurttaşlarla bir araya geldi. İztarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler'den bilgi alan Soyer, ramazan ayı boyunca fiyatlarda artışa gitmeyeceklerini söyledi. Soyer, etin erişilmesi zor bir ürün haline geldiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Et, çok pahalı bir mamul haline geldi. Ticari kar kaygısı gütmeden, bir kamu şirketi olarak İztarım ile sürdürdüğümüz bu çalışma karşılığını buluyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz, kaliteli ve ucuz et ürünleri ulaştırıyoruz bu vesileyle. Aslında üzücü bir tablo, Türkiye'de böyle bir şeyin yaşanıyor olması hoş değil. Biz, bu durumdan vazife çıkarttık. Vatandaşlarımızı makul fiyatla, hiç olmazsa et ile buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Halkın Kasabı var. Bunu İzmir'in her yerine yaygınlaştıracağız. Fiyat güvencesi, kalite güvencesi, vatandaşın rağbet etmesine sebep oluyor. Ramazan boyunca bu fiyat politikasını devam ettireceğiz."

İztarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler ise Halkın Kasabı önündeki kuyruğa işaret ederek şunları söyledi:

"BU AY İÇİNDE 3 ADET DAHA HALKIN BAKKALI AÇIYORUZ"

"Aslında bu kalabalığın olması üzücü. Ama bir taraftan da insanların ete ulaşabiliyor olmasını sağlamak bizim açımızdan çok sevindirici. Ödemiş'te bir kesimhanemiz vardı, ciddi bir yatırımla ileri işlem tesisi kurduk. Şimdi o yatırımın karşılığını alıyoruz. Kamu şirketi perspektifiyle kar amacı gütmeden vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşımızın ilgisi çok fazla. Hem sadece fiyat açısından değil, her gün günlük taze et, Ödemiş'ten buraya transfer oluyor. Yedi Halkın Bakkalı var, bu ay içinde üç tane daha açıyoruz. Yıl sonuna kadar 13 adet daha açmayı planlıyoruz."

Halkın Kasabı, şu anda Menemen Ulukent, Buca ESHOT Gediz Garajı, Karşıyaka Girne, Konak Kemeraltı Balıkçılar ve Gültepe, Bornova Doğanlar ve Erzene'de hizmet veriyor.