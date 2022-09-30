Tunç Soyer: "Tüm Zorlukların Üstesinden Geldik"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği, “Yerel Yönetimlerde Alternatif Finansman Modelleri ve Etkin Kaynak Yönetimi” başlıklı panel düzenledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın da katıldığı panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu noktaya gelene kadar çok sayıda bildiğiniz, bilmediğiniz engelle karşılaştık. Ortak akıl, bilim ve vicdan bize yol gösterdi. Ve bunların hepsinin üstünden geldik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği, "Yerel Yönetimlerde Alternatif Finansman Modelleri ve Etkin Kaynak Yönetimi" başlıklı panel düzenledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın da katıldığı panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu noktaya gelene kadar çok sayıda bildiğiniz, bilmediğiniz engelle karşılaştık. Ortak akıl, bilim ve vicdan bize yol gösterdi. ve bunların hepsinin üstünden geldik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği ile "Yerel Yönetimlerde Alternatif Finansman Modelleri ve Etkin Kaynak Yönetimi" paneli düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki panele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, eski SHP Genel Başkanı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, eski Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği Başkanı Özer Doğan, siyasi parti yöneticileri, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar katıldı.

BUCA METROSU YATIRIMINI ANLATTI

Moderatörlüğünü Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Semiha Özalp Günal'ın üstlendiği panelde Başkan Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır kendi ayakları üstünde durması gerektiği için belediye bürokrasisinin dışarıdan kaynak bulmak konusunda büyük bir beceri gösterdiğini söyledi. Buna örnek olarak da Buca Metrosu'nu gösteren Başkan Soyer, "Buca Metrosu belki de İzmir tarihinin en büyük yatırımı. 490 milyon euro finansman kaynağı yarattık. 5 uluslararası banka ile bir konsorsiyum oluşturduk. 3,2 faizle 4 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli bir finansman kaynağı bulduk. Bu şu anlama geliyor. Trenleri bir tarafa bırakırsanız 13,5 kilometrelik, 11 istasyondan oluşan Buca Metrosu'nun tamamını finanse edebiliyorsunuz. Bu dünyadaki en rantabl projelerden biri" dedi.

"SENEDE 45 MİLYON EURO CİRO ÖNGÖRÜMÜZ VAR"

Normalde metro hatlarının amortisman süresinin 30 yıl olduğunu söyleyen Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"Ama Buca Metrosu bunun yarısından az bir sürede kendini amorti edecek. İnşaat süresi 4 yıl. 4 yıl içinde finansman sorunu olmadığı için bulduğumuz sendikasyon kredisi ile inşaatı tamamlayacağımız için tesis işletmeye açıldığında geri ödeme süresi başlıyor. 4 yıllık süre tamamlandığında ve metro çalışmaya başladığında işletme de kendini geri ödemeye başlıyor. Senede 45 milyon euro ciro öngörümüz var. 400 bin kişiyi taşımayı planlıyoruz"

"BÜTÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Başkan Soyer, Buca Metrosu'nun İzmir'i dik kesen ilk metro hattı olacağını ifade ederek konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Buca İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçesi. 400 bin kişiyi taşıdığınız zaman da 45 milyon euro ile borcu geri ödemeye başlıyorsunuz. Kimsenin cebinden bir kuruş çıkmadan, kendi kendini ödeyen bir yatırım kazanmış olacak İzmir ve tarihinin en büyük projesini de hayata geçirmiş olacak. Bununla iftihar ediyor ve gurur duyuyoruz. Bu noktaya gelene kadar çok sayıda bildiğiniz, bilmediğiniz engelle karşılaştık. Ancak çok şükür ortak akıl, bilim ve vicdan bize yol gösterdi ve bunların hepsinin üstünden geldik"

KARAYALÇIN'DAN SOYER'E ÖVGÜ

1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, geçmişte SHP Genel Başkanlığı'nın yanı sıra, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Murat Karayalçın, önceki yıllarda belediye yatırımları dendiğinde insanların aklına yalnızca altyapı yatırımlarının geldiğini belirterek, "Şimdi öteki sektörlerde de belediyelerin çok ciddi yatırımlar yaptığına tanık oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yakında süt işleme, et işleme konusunda önemli yatırımları devreye alacağını öğrendim. Burada günde 100 ton çiğ süt işlenecek" dedi.

Murat Karayalçın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten en yüksek notu alarak para piyasalarından ek teminata gerek kalmadan yararlanabilecek bir kurum olduğunu da belirterek "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kazanımı da budur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni kuşak belediyeciliğin öncü isimlerinden" dedi.

"İZMİR'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eski Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ise İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarına değinerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"İzmir, ilk kurşunla umudu ateşleyen şehirdir. 9 Eylül'de sadece İzmir değil tüm vatan kurtuldu. 100 yıl sonra yine umudumuz sönüyordu ama sayenizde yükseldi. İzmir'e teşekkür ediyorum. Gözlerimizden yaşlar akarak izledik."

"YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Semiha Özalp Günal da ülkede yoksulluğun giderek arttığını ifade ederek, "Bizim bu sorunlara ilişkin çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunlara çözüm üretirken de en büyük destekçimiz yerel yönetimler" diye konuştu. Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği Başkanı Özer Doğan ise belediyelerin önünde birçok sorunun bulunduğunu, bu sorunları aşmak için çabaladıklarını söyledi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Murat Karayalçın

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