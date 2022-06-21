Tunç Soyer: Tarkem'in Deneyimi İzmir'e Rehberlik Edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, TARKEM Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. TARKEM'in Kemeraltı için taşıdığı öneme değinen Başkan Soyer, "Kemeraltı'na yeni yatırımcılar çekerek İzmir'in refahını büyütmek zorundayız. Üstelik bunu, tarihi dokuyla iç içe geçmiş Kemeraltı ticari yaşamının geleneklerini koruyarak yapmakla mükellefiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğiyle kentin tarihi değerlerini, kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için 2012'de kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'nin (TARKEM) 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in yönettiği toplantıda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve TARKEM yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

BAŞKAN SOYER YAPILANLARI TEK TEK ANLATTI

Tunç Soyer, toplantıda şirketin İzmir ve Kemeraltı için taşıdığı öneme değindi. Soyer ayrıca TARKEM çatısı altında yürütülen faaliyetler hakkında da konuştu.

TARKEM'in vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, "TARKEM'in kurucu iradesi, kurumumuz için uzun vadeli bir vizyon ve misyon ortaya koymuştu. İlk 5 yılı planlama, ikinci 5 yılı yatırım ve üçüncü 5 yılı ise işletme, yönetim ve Kemeraltı için kaynak yaratma safhaları olarak tanımlamıştı. Ne mutlu ki bu vizyonu adım adım ve başarıyla uyguluyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısından bu yana 8 ay geçti ve bu kısa sürede çalışmalarımızda çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Projelendirdiğimiz yapı sayısını 20'ye çıkardık. Bu yapılardan ikisini geçtiğimiz yıllarda işletmeye açmıştık. Sekiz binanın yapımı ise bu dönemde başlıyor. Bunların ikisi 2022 yılı içerisinde, diğerleri ise 2023 sonuna kadar işletmeye girecek. Böylece TARKEM'in üçüncü evresi olan işletmecilik dönemine onuncu yılında başlamış oluyoruz" dedi.

"10 YILLIK DENEYİMİYLE İZMİR'E REHBERLİK EDECEK"

Başkan Soyer, TARKEM'in kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığıyla kamusal çözümler üretmenin Türkiye'deki en güzel ve en önemli örneği olduğuna işaret ederek, "Bu yılki sermaye artırımı kararımızla kamu kuruluşu özelliğindeki ortaklarımızın pay oranını yüzde 50'ye çıkararak bu modeli daha da ileriye taşımış olduk. Şimdiye kadar işlettiğimiz sermaye ile TARKEM ortakları dört katlık bir değer artışı yaşamış oldu. Bu, şüphesiz ki sadece TARKEM'le sınırlı bir değer artışı değil. Bu tablo, asıl olarak ve daha da önemlisi, İzmir'in yeni cazibe merkezi olması için hep birlikte çalıştığımız Kemeraltı'nın değerindeki artışı da işaret ediyor. Geldiğimiz noktada bizi daha zorlu bir görev bekliyor. Kemeraltı'na yeni yatırımcılar çekerek İzmir'in refahını büyütmek zorundayız. Üstelik bunu tarihi dokuyla iç içe geçmiş Kemeraltı ticari yaşamının geleneklerini koruyarak yapmakla mükellefiz. TARKEM'in on yıllık deneyimi ve ilkeleriyle bu konuda da İzmir'e rehberlik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ EŞGÜDÜMLE HAREKET ETMEKTEN ALIYORUZ"

Yeni sermaye yapısı ile son dönemdeki faaliyetlerin hız kazandığına değinen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Albayrak Pasajı, Tevfik Paşa Konakları ve Ay Yıldızlı Konak İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapılmaya başlandı. İzmir Valiliği, Tarihi Akın Pasajı'nın restorasyonunu üstlendi. El sanatları atölyesi ve kuluçka merkezi olarak işlev görecek Arap Fırını Sokağı Atölyeleri'nin yapımı yakında Konak Belediyesi'nin desteğiyle başlayacak. Eşsiz bir İzmir imecesiyle gerçekleşen bu projelerin açılışını en kısa sürede yapmayı hedefliyoruz. TARKEM'in başarıyla yürüttüğü bir diğer İzmir imecesi şüphesiz ki yoğun bir çaba gösterdiğimiz UNESCO Dünya Mirası başvuru süreci. Kemeraltı ve çevresini kapsayan Tarihi Liman Kenti bölgesi, başvurumuz üzerine 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmişti. 2021-2022 yıllarında UNESCO Yönetim Planı ve Adaylık Dosyası çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyemizin sağladığı maddi imkanlar sayesinde hızla sürdürdük. Arkadaşlarımın çok yoğun emekleri ve vizyoner adımları sonucunda dosya hazırlıklarını bir yıl erken tamamladık ve başvuru tarihini de bir yıl öne çektik. Kemeraltı'nın daimi listeye girmesi için önümüzdeki ağustos ayında önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve ardından UNESCO'ya gönderilecek. Dilerim ki Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı başladığında Kemeraltı'mız, İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası olarak tescillenmiş olacak. İzmir için stratejik bir öneme sahip olan TARKEM, tüm idari ve teknik kurullarıyla çalışarak geleceğe umutla bakıyor. Bunun en önemli nedeni hiç şüphesiz ki İzmir'deki tüm kurumlarla eşgüdüm içinde hareket ediyor olmamız. Yeni dönemimizin bu uyumu daha da çoğaltmasını diliyorum. Kemeraltı'na gönül veren tüm paydaşlarımıza, TARKEM çalışanlarına ve İzmir'in kültür mirasının yaşaması için el ele veren şehrimizin tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum"

YENİ DÖNEME OYBİRLİĞİYLE GİRİLDİ

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de faaliyet raporunu okuyarak yürütülen projeleri anlattı ve en büyük projelerinin UNESCO Dünya Mirası listesine girmek olduğunu söyledi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise genel kurul toplantısında söz alarak hizmetlerden dolayı Başkan Soyer ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu. Toplantıda 2021 yılına ait faaliyet raporu ile finansal tablolar okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

ANKA / Yerel