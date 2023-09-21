Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu: "Bu Topraklarda Huzur İçinde Yaşıyorsak Size Borçluyuz"

Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluşan Başkan Tunç Soyer, “Vatanı için bu kadar fedakârlığı göze almış başka bir millet yok. Bizler bu topraklarda eğer çocuklarımız, torunlarımız, komşumuz ve akrabalarımızla huzur içinde yaşıyorsak bunu size borçluyuz” dedi.

Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluşan Başkan Tunç Soyer, "Vatanı için bu kadar fedakarlığı göze almış başka bir millet yok. Bizler bu topraklarda eğer çocuklarımız, torunlarımız, komşumuz ve akrabalarımızla huzur içinde yaşıyorsak bunu size borçluyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziler Günü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Buluşmada ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti, dernek ve odaların temsilcileri de yer aldı.

Gecede davetlilere seslenen Başkan Tunç Soyer, şehit yakınları ve gazilere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla 2021 yılında Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu belirtti. Kemeraltı'nda açılan lokal ve konukevinin de şehit yakınları ve gazilere tahsis edildiğini aktaran Soyer, "Az önce masada Burak kardeşimle tanıştım. Üç yıl önce mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybetmiş. 'Daha yiyecek lokmamız varmış' dedi bana. Yine 5 Eylül'de… Daha çok yakın, acısı çok büyük biliyorum, Ünal Sipahi şehidimizin babası Nihat Bey ve kardeşi Hakan Bey ile tanıştım. Gerçekten bu acılar asla unutulmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bizim memleketimizin evlatları kadar vatanı için bu kadar çok fedakarlığı göze almış başka bir millet yok. Kimileri nutuk çeker, kimileri bacağını, kolunu, gözünü kimileri canını feda eder. Bizler bu topraklarda eğer çoluğumuz, çocuğumuz, komşumuz, akrabamızla huzur içinde yaşıyorsak bunu size borçluyuz. Sizin fedakar, cansiperane vatana olan duyduğunuz aşka borçluyuz. Şehitlerimizin hatırasının kaybolmasına, yapılan fedakarlıkların unutulmasına izin vermeyiz. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. ve sonsuza kadar şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacağız. İyi ki varsınız, eksik olmayın" dedi.