Tunç Soyer, Kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileriyle Buluştu: 'Ancak Ortak Akılla, Dayanışmayla Büyük Felaket İhtimalleriyle Başa...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir kez daha buluştu. Depremin ilk gününden bu yana bölgede yapılan faaliyetler ve İzmir’de olası bir depreme karşı alınan önlemlerin anlatıldığı toplantıda Başkan Soyer, “Ancak ortak akılla, dayanışmayla büyük felaket ihtimalleriyle başa çıkmamız mümkün” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir kez daha buluştu. Depremin ilk gününden bu yana bölgede yapılan faaliyetler ve İzmir'de olası bir depreme karşı alınan önlemlerin anlatıldığı toplantıda Başkan Soyer, "Ancak ortak akılla, dayanışmayla büyük felaket ihtimalleriyle başa çıkmamız mümkün" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısında sivil toplum temsilcileriyle deprem gündemiyle buluştu. Toplantıya; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Suphi Şahin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Toplantılara devam edeceklerini aktaran Başkan Soyer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama-kurtarma çalışmaları başlarken AFAD'ın Osmaniye'yi İzmir ile eşleştirdiğini ve Osmaniye'yi ayağa kaldırmak için çalışacaklarını söyledi. Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"Osmaniye'ye çok daha güçlü ve organize desteği sürdürmemiz gerekiyor. Binin üzerinde can kaybı var. 250'nin üzerinde bina yıkılmış durumda, bin 700 bina da ağır hasarlı olarak oturulamaz durumda ve derhal yıkılması gerekiyor. Osmaniye'nin yanı sıra diğer bölgelerde Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ama kalıcı ilişkiyi sürdüreceğimiz yer Osmaniye diye düşünüyoruz. Osmaniye'de yaraların sarılması süreci; aylar, yıllar sürecek ama daha sonrası da var. Tarım, turizm, sanayi, esnaf bitti. Bunların hayatiyet kazanması için çok ciddi desteğe ihtiyaçları olacak. Bizim o bölgede örneğin tarımla ilgili yapacağımız çok şey var. İzmir tarım konusunda Türkiye'de bir liderliği üstlendi ve bununla ilgili birçok adım atıyor, Osmaniye köyleri ile ilgili de yapacağımız çok şey var. Bundan sonrasında hedeflerimizden biri bu. Sürdürülebilir ve kalıcı ilişkileri Osmaniye ile sürdürmek konusunda sizlerle iş birliği yapmak istiyoruz."

Buluşmaların iki temel nedeni olduğunu söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

"Eğer gücümüzü, kaynaklarımızı ve enerjimizi birleştirirsek, İzmir'de bir afet anında organizasyonu tüm kentin kılcallarına yayacak kapsayıcılık içinde yürütebiliriz. Deprem acil yardımı nedeniyle başlayan bu birlikteliği, bu iki ana aks üzerinde sürdürmeyi umut ediyoruz. Hem Osmaniye'ye sürdürülebilir kalıcı destek, bundan sonra Osmaniye'nin yeniden inşasında orada İzmir'in bütün gücünü seferber edebilmek, ikincisi de İzmir'in depreme hazırlığı noktasında, afet halinde neler yapabileceğimizi birlikte örgütlemek. Bu iki temel için bu birlikteliğimizi sürdürmek arzusundayız.

"İMAR AFFI DÜZENLEMELERİNİN ANAYASA'DA ENGELLENMESİ LAZIM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 10'unu bu şehri deprem dirençli kent haline gelmesi için ayıracak. Aynı talebi hükümete de yöneltiyoruz. Bizim ayırdığımız kadar onların vermesi gerektiğini düşünüyoruz bu şehir için. Bu da yetmez. İmar affı, barışı adıyla yapılan düzenlemelerin Anayasa'da engellenerek hiçbir otoritenin, hükümetin imar affı ya da barışı adı altında düzenleme yapmasına imkan bırakılmaması lazım.

"ANCAK ORTAK AKILLA BU FELAKET İLE BAŞA ÇIKMAMIZ MÜMKÜN"

Bunlar göstermelik, şov olsun diye yapılan toplantılar değil. Canımız çok yandı. Bundan sonrasında İzmir'de benzer bir felakette bu kadar ağır bedeller ödememek için, ağır mağduriyetler yaşanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa onun doğru cevaplarını beraber bulmaya çalışmalıyız. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, hepimiz aslında aynı kaderi paylaşıyoruz. Birbirimizle çok daha iyi iletişim içinde olmalıyız. Birbirimizi çok daha iyi dinlemeliyiz. Ancak ve ancak bir ortak akılla, dayanışmayla büyük felaket ihtimalleriyle başa çıkmamız mümkün."

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise "Adıyaman ve Hatay'da sizin itfaiyeniz ile beraber bizim itfaiyemiz hareket etti. Bizim arkadaşlarımızı koruyup kollamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'i devamlı takip ediyoruz. Çiğli'de Egeşehir'in yapı laboratuvarını inceledik. Aynısını biz de kuracağız. Çanakkale de deprem bölgesi biliyorsunuz. Sizin kooperatifleşme suretiyle hayata geçirdiğiniz Halk Konut projenizdeki tecrübenizden yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.