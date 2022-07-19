Tunç Soyer'in Açıkladığı Siber Güvenlik Girişimcilik Programı Başlıyor - Haberler

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Tunç Soyer'in Açıkladığı Siber Güvenlik Girişimcilik Programı Başlıyor

ANKA - Yerel
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Tunç Soyer'in Açıkladığı Siber Güvenlik Girişimcilik Programı Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Gençlik Festivali’nde açıkladığı bir proje daha hayata geçiriliyor. Gençlerin geleceğine yön vermek için tasarlanan Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor. Programa 15 Ağustos’a kadar başvurulabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Gençlik Festivali'nde açıkladığı bir proje daha hayata geçiriliyor. Gençlerin geleceğine yön vermek için tasarlanan Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor. Programa 15 Ağustos'a kadar başvurulabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mayıs ayındaki İzmir Gençlik Festivali'nde müjdesini verdiği Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor. Eğitim, mentörlük, yatırımcıya erişim, hukuki destek, fonlara erişim gibi imkanlara ihtiyaç duyan ve siber güvenlik girişimcisi olmak isteyen gençler için tasarlanan program için son başvuru tarihi 15 Ağustos. Başvurular siberguvenlik.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınıyor.

KULUÇKA EĞİTİMLERİNDEN WEBİNARLARA

"Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma Programı" kapsamında ön kuluçka, kuluçka eğitimleri, workshoplar, başarı hikayeleri, sektör liderleriyle buluşma etkinlikleri, konusunda uzman profesyonellerin katılacağı webinarlar var. Girişimciler aynı zamanda mentörlük, yatırımcılara ve yurt dışı pazarına erişim desteklerinden yararlanabilecek.

EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Eylül ayında başlaması planlanan program, 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Program, katılımcıların potansiyel iş insanları, yatırım fonu temsilcileri ve melek yatırımcılara girişimlerini anlatacakları sunum etkinliğiyle tamamlanacak.

ANKA / Yerel

Tunç Soyer İzmir Yerel Haberler

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