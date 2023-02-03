Tunç Soyer: "İddiamız Büyük"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz Akademisi’nin yeni vizyon önerilerinin tartışıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, “Bizim iddiamız büyük. Akdeniz uygarlıkları konusunda çalışan Akdeniz’deki tüm enstitülerle, araştırma merkezleriyle iletişim kurmak istiyoruz. Hem onlardan ilham almak hem ilham vermek istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz Akademisi'nin yeni vizyon önerilerinin tartışıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, "Bizim iddiamız büyük. Akdeniz uygarlıkları konusunda çalışan Akdeniz'deki tüm enstitülerle, araştırma merkezleriyle iletişim kurmak istiyoruz. Hem onlardan ilham almak hem ilham vermek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Akdeniz Akademisi'nin akademik kurul toplantısına ev sahipliği yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda, önceki buluşmada oluşturulan 10 kişilik çalışma grubunun hazırladığı yeni vizyon önerileri masaya yatırıldı. Başkan Tunç Soyer, çalışma grubunun taslak programını başarılı bulduğunu söylerken, katılımcıların eklemek istediği talep ve önerileri not aldı.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Başkan Tunç Soyer, sözlerine "Akdeniz Akademisi kurucularına, o günlerden bugünlere getirenlere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" diyerek başladı. Akdeniz Akademisi'nin son derece kıymetli bir kurum olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Bütün bu hikayeyi yepyeni bir vizyonla yepyeni bir yere, çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak bir çalışma bu kadar yalın anlatılabilirdi. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Bundan sonra revizyonlar, rötuşlar, yeni kararlar, ilkeler mutlaka çıkacaktır. Ama ben yapılan çalışmanın başlangıç için çok yeterli ve net olduğunu düşünüyorum. Tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Yeni dönem için hedef ve beklentinin yüksek tutulduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Bizim iddiamız büyük. Biz Akdeniz uygarlıkları konusunda çalışan Akdeniz'deki tüm enstitülerle, araştırma merkezleriyle iletişim kurmak istiyoruz. Ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Ortak çalışmalar dışında yeni birtakım vizyonları onların önüne koymak istiyoruz. Hem onlardan ilham almak hem ilham vermek istiyoruz" dedi.

Başkan Soyer, bu konuda çok heyecanlı olduğunu da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğe dair de çok büyük bir umut biriktirdiğimi söylemek istiyorum. Katkılarla mutlaka çok daha büyüyecek, genişleyecek, yayılacak ve çok daha kapsayıcı hedeflere yürüyecek bir yolculuk olmalı diye düşünüyorum. Bunun üzerine çok uzun bir yol bizi bekliyor. Hiçbirinizin desteğini esirgememesini rica ediyorum. Sadece bu masanın etrafındakiler değil, çok daha geniş bir çevreden de beslenmek isteyeceğiz. Çünkü iddia ve hedef çok büyük. Hayırlı uğurlu olsun."

İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'e gönül vermiş bilim, sanat ve kültür insanlarının katılımıyla "Akdeniz'in Kültür, Sanat ve Tasarım Kenti İzmir" hedefinin yaşama geçirilmesine katkı koyması amacıyla 12 Mart 2012 tarihinde kurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pek çok ulusal ve uluslararası toplantıda altını çizdiği Döngüsel Kültür yaklaşımı ile gelişen "Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı" kavramına eşlik edecek açılımlar, bu açılımların güncellenmesi ve Akdeniz Akademisi'nin üretimlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı stratejik planındaki hedeflerle uyuşması amacıyla yeni vizyon çalışmaları başlatılmıştı. Bu hedef doğrultusunda Başkan Tunç Soyer'in de katıldığı 27 Aralık 2022'deki akademik kurul toplantısında yeni dönemdeki çalışmaların belirlenmesi için 10 kişilik bir ekip oluşturuldu. Gönüllülerden oluşan çalışma grubunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Aylin Güney, Araştırmacı-Yazar Siren Bora, mimarlar Mine Aşçı ile Nevzat Sayın, Yayımcı Raşit Çavaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri, Ege Üniversitesi Emekli Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Uygun Aksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden deniz bilimci Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Dr. Elif Kocabıyık Savasta ve ODTÜ emekli iktisat tarihçisi Prof. Dr. Eyüp Özveren yer aldı.