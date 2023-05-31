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Tunç Soyer'den 'Gezi Parkı' Mesajı: 'Genç Yaşında Dünyadan Koparılan Gençlerimizin Anısını Yaşatacağız. Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek'

Tunç Soyer'den "Gezi Parkı" Mesajı: "Genç Yaşında Dünyadan Koparılan Gençlerimizin Anısını Yaşatacağız. Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek"

Yerel Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gezi Parkı Protestoları’nın 10. yılı dolayısıyla; “Genç yaşında dünyadan koparılan gençlerimizin anısını yaşatacağız. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” mesajını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gezi Parkı Protestoları'nın 10. yılı dolayısıyla; "Genç yaşında dünyadan koparılan gençlerimizin anısını yaşatacağız. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" mesajını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabında, Gezi Parkı protestolarının 10. yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Soyer, şu açıklamayı yaptı:

"Yeşilin, özgürlüğün, adaletin sesi Gezi 10 yaşında. Genç yaşında dünyadan koparılan gençlerimizin anısını yaşatacağız. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…Rahmetle çocuklar #Gezi10Yaşında"

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Yerel Haberler

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