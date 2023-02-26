Tunç Soyer'den Fuar İzmir'e Gönüllü Çağrısı: 'İzmirlileri Bu Dayanışmanın Parçası Olmaya Davet Ediyorum'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden bu yana yardımların toplandığı Fuar İzmir'i ziyaret etti. Fuar İzmir'e gelen bağışların ayrıştırılmasında gönüllülerden destek beklediklerini belirten Başkan Soyer, “İzmirlileri bu dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden bu yana yardımların toplandığı Fuar İzmir'i ziyaret etti. Fuar İzmir'e gelen bağışların ayrıştırılmasında gönüllülerden destek beklediklerini belirten Başkan Soyer, "İzmirlileri bu dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yardımların toplanma noktası olan Fuar İzmir'den depremzedelere destek sürüyor. Fuar İzmir'deki D Holü'nü ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın'dan bilgi alarak gönüllülerle buluştu. İzmir'e gelen depremzedeleri karşılamak için oluşturulan merkezde depremzedelerle buluşan Başkan Soyer'e, çocuklar yaptıkları resimleri hediye etti.

Gönüllü desteğine ihtiyaç duyduklarını ve gönüllü olmak isteyen gençlerin 'gencizmir.com' adresi üzerinden kaydolabileceğini belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İzmir'in her yerinden gelen çok sayıda bağış malzemesi var. Giysi, ayakkabı, tüketim malzemesi, elektrikli soba gibi çok malzeme var. Gelmeye devam ediyor. Arkadaşlarım bunları çok düzenli biçimde tasnif ediyorlar, yaşa göre, malzemenin türüne göre ayrıştırıyorlar. Bu malzemelerin tasnif edilmesi, hangarlara yerleştirilmesinde gönüllülere ihtiyacımız var. İzmir'e gelen yaklaşık 50 bin üzerinde depremzedenin buradaki hayatını kolaylaştıracak malzemeler bunlar. O nedenle bir an önce depremzedelerimizin ihtiyaç duydukları malzemeye erişimini sağlamak istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmayı gönüllülerle hızlandırmamız mümkün. Dolayısıyla daha çok depremzedeye ulaşmamız mümkün. İzmirlileri bu dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum."