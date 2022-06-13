Tunç Soyer, AB Heyetini Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ile AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Program Yöneticisi Eser Canalioğlu Çınar'ın da katıldığı nezaket ziyaretinde Başkan Tunç Soyer, heyeti İzmir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise İzmir'in Uluslararası Yerel Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

ANKA / Yerel