Tümgeneral Tuncay Altuğ'dan Erzurum'daki Gazilere Ziyaret

9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve gaziler tarafından törenle karşılanan 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, daha sonra dernek binasına geçti. Burada gazilerle sohbet eden Tümgeneral Tuncay Altuğ'a derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'de ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi. - ERZURUM