Tümgeneral Osman Akyıldız'dan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziyareti

9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Levent Çakmur, Akyıldız Paşa'ya forma hediye etti.

9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Akyıldız Paşa ile sohbet etti.

İl Müdürü Çakmur, nezaket ziyaretinde bulunan 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakmur, ziyaret anısına 9'uncu Kolordu Komutanı Osman Akyıldız'a 'Erzurum Forması' hediye etti.

Çakmur, "Kıymetli komutanımıza Kurumuza olan ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM