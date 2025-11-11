Haberler

Tümgeneral Osman Akyıldız'dan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziyareti

Tümgeneral Osman Akyıldız'dan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Levent Çakmur, Akyıldız Paşa'ya forma hediye etti.

9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Levent Çakmur, Akyıldız Paşa'ya forma hediye etti.

9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Akyıldız Paşa ile sohbet etti.

İl Müdürü Çakmur, nezaket ziyaretinde bulunan 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakmur, ziyaret anısına 9'uncu Kolordu Komutanı Osman Akyıldız'a 'Erzurum Forması' hediye etti.

Çakmur, "Kıymetli komutanımıza Kurumuza olan ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 394.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı, kaos çıkardı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.