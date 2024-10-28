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Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanlığına Kenan Uzman Atandı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanlığına Kenan Uzman Atandı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin Kütahya İl Başkanlığı görevine Kenan Uzman atandı. Uzman, mesleği küresel bir perspektifte tanımlayarak sektörde yeni standartlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin Kütahya İl Başkanlığı görevine Kenan Uzman atandı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanlığına atanması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzman, "Amacımız; sınırları çizilmiş bir alanda faaliyet gösteren değil, standartları yeniden oluşturan bir güç olmaktır. Yeni normlar koyarak başta gayrimenkul danışmanlığı mesleğini yeniden tanımlıyoruz. Sektörün işleyişini yeniden dizayn ediyor, gayrimenkul danışmanlığı mesleğini lokal olmaktan çıkarıyoruz. Küresel perspektifte faaliyet gösteren bir meslek olarak görüyoruz. Bizler, toplumsal birlikteliği sağlamak, kültürel birlikteliği korumak, geliştirmek temel amaçlarımız olup temsil ettiğimiz kitlelerin hukuki haklarını savunmak, ekonomik destek sağlamak, bölgemizin ihtiyaçlarını gür sesle dile getirmek, yaşadığımız kente gönül vermiş başkanlar olarak üyelerine ve kente hizmet etme ortak paydasında birleşmiş her zaman devletimizin ve hükümetimizin desteğini arkamızı alarak karar alıcılara yönelik arzumuzu ve kararlılığımızı, sorunlarımızı tartışarak birlikte hareket etmemizin büyük yarar getireceği düşüncesindeyiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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