Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, 10 Aralık Pazar günü Ankara'da düzenlenecek olan Büyük Emekli Mitingi öncesi İzmir'de yaptığı basın açıklamasıyla emeklileri mitinge davet etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı yapıyor

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, 10 Aralık Pazar günü Ankara'da düzenlenecek olan Büyük Emekli Mitingi öncesi İzmir'de yaptığı basın açıklamasıyla emeklileri mitinge davet etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası, 'Emeklilikte ayrımcılığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe' son demek için 10 Aralık Pazar günü saat 13: 00'te Ankara Anıtpark'ta Büyük Emekli Mitingi düzenleyecek. Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, miting öncesi Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması düzenledi.

"Yalanlara teslim olmayacağız" sloganı atan emekliler, "Bizlerin ülkenin gelirlerinden aldığımız pay sürekli alırken, sermayenin aldığı pay ise sürekli arttı. Artık bu yalanlara kanmıyoruz dostlar. Hakların yasalardan önce geldiğini, kimsenin kimseye hak vermediğini, hakların ancak fiili ve meşru mücadeleyle kazanılacağını öğrendik. Haklarımızı almak için örgütlü mücadele yürütüyoruz, haklıyız ve gücümüzü de haklılığımızdan alıyoruz. Bu haklı mücadelemizi engellemek için yönetenler sürekli baskı uygulamaya devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

10 Aralık Pazar günü Ankara'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı yapıldı.