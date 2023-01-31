Tüketiciler Birliği'nden 'bina yönetimi' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bina ve site yönetim şirketlerini denetlemek amacıyla bir adım atıldığını söyleyerek, "Teminat veremeyen bina yönetim şirketi bu işi yapamamalıdır. Bu adım aya atılmış bir adım gibi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün ismi "Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Şube Müdürlüğü, kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara mevzuat hazırlayacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak, site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

"Çok fazla can yandı"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendilerine bina ve site yönetimleri ile ilgili çok fazla şikayet geldiğini söyleyerek, "Bina yönetim şirketleri bu ülkenin inkar edilemez bir gerçeği haline geldi. Neredeyse 20 yıldır, 10 binlerce bina yönetim şirketi hiçbir denetime tabii olmadan, hiçbir yerden izin almadan ve kendilerine ait bir yönetmelikleri de olmadan bir dükkan tutarak, bina yönetimi işine başladılar. Şu anda Türkiye'nin birçok ilinde bulunan birçok bina yönetim şirketi 10 binlerce binayı yönetiyor. Bunu yaparken, hiçbir şeye tabii değiller. Bina yöneticisi ile yönetim şirketi anlaşıyor. Bazıları karar defterine de yazmıyor, bazıları avukatlara da vekalet vermiyor. Bina yönetim şirketleri, hukuk dışı olarak vatandaşlara icra gönderiyorlar. Bu konuda ciddi sorunlar yaşanıyor. Burada aylarca para toplanıyor. Bu paralar milyon TL'lere tekamül ediyor ancak bu paranın bir takibi yok. Bir karşılığı yok. Bazıları batıyor ve kaçıp, gidiyor. O binadaki aidat veren vatandaşlar o aidatları tekrardan ödemek zorunda kalıyorlar. Çok fazla can yandı. Bize bu konuda çok fazla şikayet geldi. Hele son 5-6 yıldır çok fazla şikayet geliyordu. Biz de bu durumu sık sık dile getiriyorduk" şeklinde konuştu.

"Bu adım aya atılmış bir adım gibi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan birimin bina ve site yönetimlerini denetleyeceğini dile getiren Mahmut Şahin, "Bakanlık tarafından atılan bu adımı aya atılmış bir adım olarak değerlendirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir adım attı. Bu adım aya atılan bir adım gibi Türkiye için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Burada hakikaten bu adımın daha büyük olması ve vatandaşa iyilik sağlaması için mutlaka altının doldurulması lazım. Şu anda bakanlıkta sadece Konut Politikaları Şube Müdürlüğü vardı. O şube müdürlüğüne yeni bir şube müdürlüğü ya da daire başkanlığı açılmadan, Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'ne ekleme yapılarak, Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü oldu. Şu anda sadece şekille uğraşılıyor ama bunun bu şekilde çıkması, bir an evvel alt yapısının doldurulması ve bina yönetim şirketlerinin teminatlarının alınması gerekiyor. Çünkü vatandaşlar parayı oraya yatırıyorsa, yatırması konusunda kanun çıkacak ve bina yönetim şirketlerinin sorumluluğu olacak. Fakat bu sorumluluk sadece sorumluluk verdim' diyerek, olmaz. O bina yönetim şirketlerinden teminat alınması gerekiyor. Hiçbir teminat yok. Vatandaşlardan parayı topluyorlar. Peki bu şirket battığı zaman ne olacak? Bunun bir karşılığının olması lazım. Bizim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan en çok istediğimiz şey o teminatların alınmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Dükkan tuttum' diyerek bu iş olmaz, teminat vermeleri gerekiyor"

Bina ve site yönetimi şirketlerinin belirli bir teminat vermeleri gerektiğini aksi takdirde bu işi yapmamaları gerektiğini ifade eden Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Teminat veremeyen bina yönetim şirketi işi yapamamalıdır. Yani bir dükkan tuttum ile bu iş olmaz. Çünkü burada giden para vatandaşın parasıdır. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ısı pay ölçer sistemi konusunda eleştirmiştik. Nasıl eleştirmiştik? Isı pay ölçer kanunu çıktı. Her binada ısı pay ölçerin kullanılması şarttı. Bu çok mantıklıda bir kanun ancak uygulanmıyor. Çevre İl Müdürlükleri'nin bu konuda hiçbir yetkisi ve yaptırımı yok. Kanun var ancak yaptırım yok. Lütfen bina yönetim işi de bu şekilde olmasın. Bu Tesis Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak eklenen şube müdürlüğü Çevre İl Müdürlükleri'ne yetkiyi versin ve vatandaşa sıkıntı çektiren, vatandaşın işini düzgün yapmayan suistimal eden şirketler bu işe devam etmesin. Vatandaş zaten sıkıntıda bir de bu konuda mağdur edilmesin. Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bu şube müdürlüğünün alt yapısının oluşturulmasını, gerekiyorsa sahadakilerden ve bize gelen şikayetleri göz önünde bulundurulmasını istiyoruz." - KAYSERİ