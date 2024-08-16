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TÜİK verilerine göre Erzurum'dan 2023'te 38 bin 115 kişi göç etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iç göç istatistiklerine göre, Erzurum'dan 2023 yılında 38 bin 115 kişi göç etti. Türkiye genelinde ise 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. İstanbul en çok göç alan il olurken, Ardahan ise en az göç alan il oldu.

TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Erzurum'dan 2023 rakamlarıyla 38 bin 115 kişi göç etti.

Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında %4,04 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

749 bin 993 nüfusa sahip olan Erzurum'da, 2023 verilerine göre net göç rakamı eksi 3 bin 986 oldu. Erzurum 34 bin 129 göç alırken, 38 bin 115 göç verdi. Bu rakamlarla Erzurum'da net göç hızı rakamı - 5,3 olarak tespit edildi. Erzurum, göç alan iller sıralamasında 32 ve göç veren iller sıralamasında 26'ıncı sırada yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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