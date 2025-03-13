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TÜİK'ten Açıklama: Eskişehir'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

TÜİK'ten Açıklama: Eskişehir'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
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2024 yılında Eskişehir'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 14,6 olarak belirlendi. Türkiye genelinde yaşlı nüfusun oranı ise yüzde 10,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 14,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'İstatistiklerle Yaşlılar, 2024' istatistiklerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2019 yılında yurt genelinde 7 milyon 550 bin 727 kişi iken, son 5 yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu. Eskişehir'de ise 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 14,6 olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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