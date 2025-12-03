Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Trabzon: "Bu Şartlarda İnsanların Geçinmesi Çok Zor"

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun kasımda aylık 0,87, yıllık 31,07 olarak hesaplandığını açıkladı. Trabzonlu Mehmet Kemal Batum, "Emeklinin aldığı para 16 bin lira. Bugün bir ev kirası olmuş, 20 bin lira, 25 bin lira. Şu Trabzon'da bir de bu şu anda 20, 25'ten aşağı ev yok neredeyse. Bu insanlara da yazık, günahtır yani. Bu şartlarda insanların geçinmesi gerçekten çok zor, yazık" dedi.

TÜİK, kasım ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Trabzonlular TÜİK'in verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Musa Demir isimli kent sakini, verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Zaten şu anda bütün insanlar böyle gezinirken baktığımızda enflasyonun zaten altında kalmış. Önceleri 10 arkadaş oturup yemek yerdik veya cam kenarına otururduk, geçen herkese seslenirdik, yemek ikram ederdik. Şimdi arkamızı dönüp yemek yiyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

Hayri Köksal ise emekli aylıklarının artış zamanı geldiği için enflasyonun düşük gösterildiğini anlatarak, "Emekli maaşları, özellikle bu işe hükümetin çok dikkat etmesi gerekiyor. Buna özellikle devlet yetkililerimizin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"Bu şartlarda insanların geçinmesi gerçekten çok zor"

Mehmet Kemal Batum ise insanların bu şartlarda yaşamasının çok zor olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"TÜİK'te emekli maaşları açıklanmasına yakın son 2 ayda 0,81, 1,30. Geçen ay 2,30'larda falan gezen enflasyon, daha her şey arttı da şimdi 0,87'ye mi düştü yani? Emeklilerin cebindeki üç kuruş paranın hesabını mı yapıyorlar anlamadım. Emekliler zaten perişan olmuş durumda. Şimdi buna göre de enflasyondan dolayı asgari ücretti ona göre hesaplayacaklar. Asgari ücretlilere artık verecekleri zam yüzde 20 mi olacak, 25 mi olacak? Onu bile versen şu pahalılıkta şu geçim şartlarında insanların zaten geçinme şansı yok. Emeklinin aldığı para 16 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira. Bugün bir ev kirası olmuş, 20 bin lira, 25 bin lira. Trabzon'da şu anda 20, 25'ten aşağı ev yok. Bu insanlara da yazık, günahtır yani. Bu enflasyonun üstüne artık hükümet ekstra bir refah payı vermesi lazım zaten. Bu şartlarda insanların geçinmesi gerçekten çok zor, yazık."