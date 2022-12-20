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TÜİK, Afyonkarahisar'ın nüfusuyla, evlilik ve boşanma oranlarını açıkladı

Yerel Haberler

TÜİK, Afyonkarahisar'ın nüfusuyla, evlilik ve boşanma oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,2021 yılında Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179 kişiye ulaşırken, 140 bin 307'sinin hiç evlenmediği, 19 bin 841 kişinin ise boşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,2021 yılında Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179 kişiye ulaşırken, 140 bin 307'sinin hiç evlenmediği, 19 bin 841 kişinin ise boşandığı belirtildi.

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu nüfus ve konut sayımı 2021 verilerini açıkladı. Buna göre, nüfusun 2021 yılı itibariyle 744 bin 179 kişi olduğu kaydedildi. Nüfusun 384 bin 15 kişisinin evli olduğu kaydedilirken, nüfusunun 140 bin 307'sinin hiç evlenmediği ifade edildi. Verilere göre 19 bin 841 kişinin ise boşandığı, eşi ölen kişi sayısının ise toplamda 41 bin 515 olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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