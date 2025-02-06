TÜİK 2024 Nüfus Verilerini Açıkladı: Türkiye Nüfusu 85,6 Milyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus yoğunluğu verilerini açıkladı. Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu, Erzurum'un 2023'teki nüfusu 749 bin 993'den 745 bin 5'e düştü

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

İşte Erzurum'un rakamları

Erzurum'un 2023'teki nüfusu 749 bin 993'den 745 bin 5'e düştü. Böylece Erzurum'da 2023-2024 yılı arasındaki yıllık nüfus artış hızı -6,7 oldu. Erzurum'da 2023 yılında yabancı sayısı 4 bin 586 iken 2024 yılında bu rakam 4 bin 598 oldu. Erzurum'da nüfusa kayıtlı 745 bin 5 kişiden 371 bin 693'ü erkek ve 373 bin 312'si kadın olarak tespit edildi. Erzurum nüfusunun ortanca yaşı 30,8'e yükseldi. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. Erzurum'da 2023 yılında 30,2 olan ortanca yaş, 2024 yılında 30,8'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 30'dan 30,5 kadınlarda ise 34,4'dan 31,1'e yükseldiği görüldü. - ERZURUM