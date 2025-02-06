Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

TÜİK 2024 Nüfus Verilerini Açıkladı: Türkiye Nüfusu 85,6 Milyon

TÜİK 2024 Nüfus Verilerini Açıkladı: Türkiye Nüfusu 85,6 Milyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 2024 nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak belirlendi. Erzurum'un nüfusu ise 749 bin 993'den 745 bin 5'e düştü. Ülke genelinde erkeklerin oranı %50,02, kadınların oranı ise %49,98 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus yoğunluğu verilerini açıkladı. Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu, Erzurum'un 2023'teki nüfusu 749 bin 993'den 745 bin 5'e düştü

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

İşte Erzurum'un rakamları

Erzurum'un 2023'teki nüfusu 749 bin 993'den 745 bin 5'e düştü. Böylece Erzurum'da 2023-2024 yılı arasındaki yıllık nüfus artış hızı -6,7 oldu. Erzurum'da 2023 yılında yabancı sayısı 4 bin 586 iken 2024 yılında bu rakam 4 bin 598 oldu. Erzurum'da nüfusa kayıtlı 745 bin 5 kişiden 371 bin 693'ü erkek ve 373 bin 312'si kadın olarak tespit edildi. Erzurum nüfusunun ortanca yaşı 30,8'e yükseldi. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. Erzurum'da 2023 yılında 30,2 olan ortanca yaş, 2024 yılında 30,8'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 30'dan 30,5 kadınlarda ise 34,4'dan 31,1'e yükseldiği görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.