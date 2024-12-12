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TÜGVA Ardahan Yönetimi Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

TÜGVA Ardahan Yönetimi Vali Çiçek'i Ziyaret Etti
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TÜGVA Ardahan İl Başkanı Osman Yıldız ve ilçe temsilcileri, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret ederek gençlik projeleri hakkında istişarelerde bulundu.

Ardahan Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Osman Yıldız ve ilçe Temsilcileri Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Hayrettin Çiçek, Türkiye Gençlik Vakfı Ardahan yöneticilerine teşekkür etti.

TÜGVA İl Başkanı Osman Yıldız ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada" Valimiz Hayrettin Çiçek Beyi ilçe temsilcilerimizle ziyaret ederek Ardahan ve Ardahan gençliği hakkında istişarelerde bulunduk. Planladığımız projelerden bahsettik. Valimizin sıcak ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı kendisine TÜGVA adına teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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