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TÜGVA Adıyaman'dan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliği, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere kırtasiye ve okul araç-gereçleri yardımı yaptı. Temsilci Recep Tepe, sanat, spor, eğitim ve teknoloji alanlarındaki desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliği tarafından öğrencilere kırtasiye ve okul araç-gereçleri yardımından bulunuldu.

Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilere yönelik yardımlarını devam ettiren Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği, yardımların aralıksız bir şekilde süreceğini vurguladı.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Recep Tepe, "Her sene olduğu gibi sanat, spor, eğitim ve teknoloji alanındaki desteklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılımızın başlamasıyla ilk ve ortaöğretim seviyelerinde eğitim gören öğrenci kardeşlerimize çanta, defter, kalem, kitap ve birçok okul araç gereçlerinin de içinde bulunduğu kırtasiye malzemelerini ulaştırıyoruz. ve buna ek olarak okul öncesi çağındaki öğrencilerimizin de eğitim hayatlarına destek olabilmek adına bazı köylerimizde oluşturduğumuz anasınıflarımız da bulunuyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin en güzel ortam ve en güzel şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için ve onlara güzel bir gelecek, ülkemize de hayırlı evlatlar bırakabilmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum bütün öğrenci kardeşlerimize de başarılarla dolu bir sene diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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