TÜGŞAV üyeleri TBMM önünde DEM Parti'nin kapatılması için eylem yaptı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, "terör örgütü PKK ile iltisaklı" olduğu gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapısı önünde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ) kapatılması için eylem yaptı.

TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ile birlikte dövizler ve Türk bayrağı taşıyan grup TBMM'nin Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı. Burada grup adına açıklama yapan Aylar, "Sınır dışındaki hainleri bitirmeden önce içimizdeki vatansızları bitirin" demek için meclisin önünde bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin temsilcilerine seslenen Aylar, "PKK'yı kollayan, terör seviciliği yapan, PKK'ya güzelleme yapan her kim varsa bu vatan toprağına ayak basmasın, suyundan içmesin, milletimizin sırtından geçinmesin demek için buradayız. TBMM içerisinde, terör örgütü propagandası yapanları, şehitlerimize rahmet dileyemeyenleri, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenleri, HDP ile kol kola gezenleri, DEM Partisine selam çakanları, bu milletin meclisinden def edin" diye konuştu.

Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a selam söylediğini hatırlatan Aylar, CHP'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Buradan CHP'ye sesleniyorum. Bu ülkede selam gönderilecek insan mı kalmadı da Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorsunuz. Bu ülkede gidip ziyaret edilecek insan kalmadı mı da 'Apo'ya özgürlük' diyen hainleri ziyaret ediyorsunuz. Selahattin teröristine selam gönderenler, şehit ailelerine selam gönderebiliyor mu? Gazilerimizi ziyaret edip halini hatırını soruyor mu? Sizin bu millete verdiğiniz zararı, sınır dışındaki hainler vermedi. Sizin bu milletin canını yaktığınız kadar, sınır dışındaki hainler yapmadı. Oy için girmediğiniz şekil, giymediğiniz elbise kalmadı."

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ile başarılı bir mücadele süreci içinde olduğunu söyleyen Aylar, "Terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz bu günlerde, terör unsurlarıyla her alanda mücadele edilmelidir. Gazi meclisimizde PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden vekiller varken terörist avlamak için uzaklara gitmenin bir anlamı yoktur. HDP-DEM Partili vekillerin milletvekilliklerini düşürün, yargılayın ve asın. Anayasamızda yapılacak değişikliklerle terör ile bağlantılı olanların siyasi parti kurmaları engellenmelidir. HDP-DEM demek, PKK demektir. HDP-DEM demek ihanet demektir. HDP-DEM demek bebek katili demektir. Kati suretle HDP-DEM kapatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi DEM Parti" şeklinde slogan atarak dağıldı. - ANKARA