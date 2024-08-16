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Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevinden ayrıldı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevinden Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Ünlü, Tombul'a başarılar diledi.

16 Ağustos 2024 tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevinden Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Validi Enver Ünlü'ye veda ziyaretinde bulundu.

Manisa'daki başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle Tuğgeneral Zafer Tombul'a teşekkür eden Vali Enver Ünlü, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Zafer Tombul'da Manisa'da görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek her daim kendilerine destek olan Vali Enver Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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