Tuğgeneral Özfidan huzurevinedeki babaları unutmadı Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Kepez ilçesinde bulunan Huzurevine babalar günü ziyareti yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Kepez ilçesinde bulunan Huzurevine babalar günü ziyareti yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette, huzurevinde bulunan vatandaşlara karanfil hediye edilerek Babalar Günü kutlandı. Tuğgeneral Özfidan, kadın erkek tüm yaşlılarla tek tek ilgilenip sohbet etti. Ziyarette Jandarma personelinden oluşan müzik grubu şarkılarla huzurevinde bulunan vatandaşlara mini konser vererek mutluluklarına ortak oldu. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Babalar Günü Jandarma Antalya Yerel Haberler

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