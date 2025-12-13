İzlediği filmden etkilenen kadın kendi işini kurup parfümör oldu

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Gökmen, izlediği bir filmden etkilenerek Tepebaşı Aile Destek Merkezi'nde katıldığı parfüm üretimi kursu sayesinde kendi işini kurdu.

Asıl mesleği makine ressamlığı olan Tuğba Gökmen, yıllarca çeşitli sektörlerde yer aldı. Hep kendi işini kurmak isteyen Gökmen, 2 yıl önce Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yürütülen Tepebaşı Aile Destek Merkezi projesi kapsamında açılan parfüm üretimi kursuna başvuru yaptı. Başvurusu için cevap bekleyen 2 çocuk annesi kadın, bu süreç içerisinde izlediği parfümle ilgili bir filmden çok etkilendi. Başvurusunun kabul edilmesinin ardından parfüm üretimini incelikleriyle öğrenen Gökmen, yaklaşık 5 aylık eğitim sonucunda sertifikasını alarak eşinin ve çocuklarının desteği ile kendi işini kurdu. Şu anda home office olarak AR-GE çalışmalarını sürdüren Gökmen, önümüzdeki günlerde Buldukpınar Mahallesi'nde büyük bir atölye açmaya hazırlanıyor.

"İzlediğim film beni çok etkiledi"

Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı çok istediğini vurgulayan Tuğba Gökmen, "Yıllarca giyim, takı ve taş tozu gibi işlerle uğraştım ama eşime sürekli, 'Benim kendime ait bir işim olmalı' diyordum. Tepebaşı Kaymakamlığı'nın parfüm kursuna başvurmuştum fakat aradan uzun süre geçince ve dönüş olmayınca neredeyse ben de unutmuştum diyebilirim. Bu süreçte eşim, parfümle ilgili bir film olduğunu söyledi. O filmi izlemeye karar verdik. İzlediğim film beni çok etkiledi. Filmi izlerken parfümün yapılışına ve esansların karışımına odaklandım. Ertesi sabah, 'Parfüm kursumuza başvurunuz kabul edilmiştir' mesajıyla uyandım. Çok sevindim ve hemen eşimi arayarak mutluluğumu onunla paylaştım" dedi.

"Bu yolculukta en büyük gücüm eşimin desteği ve çocuklarımın inancı oldu"

Kursta gerekli eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra sertifikasını Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel'den aldığını anlatan Gökmen, "Kendi markamı kurmaya karar verdim. Markamın tescili için başvuruda bulundum. Tescilim onaylandı, daha sonrasında da patentimi aldım. Bu yolculuktaki en büyük gücüm eşimin desteği ve çocuklarımın inancı olmuştu. Şu anda Eskişehir'imizin yerli markası olma yolunda azimle ilerliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Hedefim, bir atölye açıp kokularımı kendi markamla herkese tanıtmak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar isteyince imkansız diye bir şey yok"

Parfümör olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzlediğim filmden etkilenmem ve sonrasında gelen mesaj hayatımın dönüm noktasıydı. Bir adım atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kadınlarımıza da buradan bunu söylemek isterim, kendinize inanın. Çünkü kadınlar isteyince hiçbir şey imkansız değil." - ESKİŞEHİR